ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları!

Antalya'da deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre bir deprem meydana geldi ve bu olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Depremin nerede gerçekleştiği, büyüklüğü, derinliği ve çevre bölgelerdeki etkileri merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Deprem hangi şehirde oldu, saat kaçta gerçekleşti, şiddeti neydi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları!

DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

AFAD DEPREM RAPOR LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM RAPOR LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem 10.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.