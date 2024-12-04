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ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları!

ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları!
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Antalya'da bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarla depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında bilgi verildi. Depremle ilgili detaylar ve olası hasar durumu hakkında bilgilerin paylaşıldığı raporlar yayınlandı.

Antalya'da deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre bir deprem meydana geldi ve bu olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Depremin nerede gerçekleştiği, büyüklüğü, derinliği ve çevre bölgelerdeki etkileri merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Deprem hangi şehirde oldu, saat kaçta gerçekleşti, şiddeti neydi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları!

DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları!

AFAD DEPREM RAPOR LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları!

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM RAPOR LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem 10.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Antalya'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi
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