Antalya Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Antalya bayram namazı saat kaçta sorusu, Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nın ilk sabahı camilere akın edecek. Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı, vatandaşların sabah programlarını düzenlemeleri açısından büyük önem taşıyor. Peki, Antalya Bayram namazı saat kaçta?

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Antalya'da 2025 Kurban Bayramı namazı, 6 Haziran Cuma günü sabah saat 06:11'de kılınacaktır. Bu saat, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiş olup, Antalya merkez ve tüm ilçeleri için geçerlidir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

·İkinci rekate kalkılır.

2. Rekat

· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber "Allahüekber Allahüekber lâ ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

6 HAZİRAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2O25

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 6 Haziran sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

Adana: 05:52,

Adıyaman: 05:39,

Afyonkarahisar: 06:07,

Ağrı: 05:15,

Aksaray: 05:54,

Amasya: 05:41,

Ankara: 05:55,

Antalya: 06.11,

Ardahan: 05:13,

Artvin: 05:16,

Aydın: 06:20,

Balıkesir: 06:16,

Bartın: 05:53,

Batman: 05:27,

Bayburt: 05:25,

Bilecik: 06:06,

Bingöl: 05:27,

Bitlis: 05:22,

Bolu: 05:58,

Burdur: 06:11,

Bursa: 06:10,

Çanakkale: 06:20,

Çankırı: 05:50,

Çorum: 05:45,

Denizli: 06:15,

Diyarbakır: 05:30

Düzce: 05:59,

Edirne: 06:16,

Elazığ: 05:33,

Erzincan: 05:29,

Erzurum: 05:21,

Eskişehir: 06:05,

Gaziantep: 05:44,

Giresun: 05:30,

Gümüşhane: 05:27,

Hakkari: 05:17,

Hatay: 05:51,

Iğdır: 05:10,

Isparta: 06:09,

İstanbul: 06:08,

İzmir: 06:22,

Kahramanmaraş: 05:44,

Karabük: 05:53,

Karaman: 06:00,

Kars: 05:12,

Kastamonu: 05:48,

Kayseri: 05:47,

Kilis: 05:46,

Kırıkkale: 05:53,

Kırklareli: 06:13,

Kırşehir: 05:52,

Kocaeli: 06:05,

Konya: 06:01,

Kütahya: 06:08,

Malatya: 05:37,

Manisa: 06:20,

Mardin: 05:30,

Mersin: 05:55,

Muğla: 06:20,

Muş: 05:23,

Nevşehir: 05:51,

Niğde: 05:52,

Ordu: 05:32,

Osmaniye: 05:48,

Rize: 05:22,

Sakarya: 06:03,

Samsun: 05:38,

Şanlıurfa: 05:38,

Siirt: 05:24,

Sinop: 05:40,

Şırnak: 05:22,

Sivas: 05:39,

Tekirdağ: 06:14,

Tokat: 05:39,

Trabzon: 05:25,

Tunceli: 05:30,

Uşak: 06:12,

Van: 05:16,

Yalova: 06:08,

Yozgat: 05:47,

Zonguldak: 05:55