Anta Toros kimdir? Anta Toros kaç yaşında, nereli?
Anta Toros kimdir sorusu, usta tiyatro oyuncusunun hayatını kaybetmesinin ardından internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 77 yaşında yaşamını yitiren Anta Toros'un kim olduğu, kaç yaşında öldüğü ve nereli olduğu gibi bilgiler merak konusu haline geldi.
Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri olan Toros'un hayat hikayesi gündeme oturdu. Peki Anta Toros kimdir, kaç yaşındaydı ve hangi projelerde yer aldı? Anta Toros kimdir sorusuna yanıt arayanlar için sanatçının eğitim hayatı, tiyatro kariyeri ve kişisel yaşamına dair pek çok detay öne çıkıyor. Özellikle tiyatroya gönül vermiş isimler arasında yer alan Toros'un yaşam öyküsü dikkat çekiyor. Peki, Anta Toros kimdir? Anta Toros kaç yaşında, nereli?
ANTA TOROS KİMDİR?
Anta Toros doğum adı ile Antaram Keşiş (12 Ocak 1948, İstanbul - 30 Ağustos 2025, Muğla), Türkiye Ermenisi tiyatro ve sinema oyuncusudur. 60 yıllık sanat kariyeri boyunca kırk beşten fazla dizi ve filmde oynadı. Toros, rol aldığı yapımlarda çoğunlukla sert ve kötü karakterleri canlandırdı.
Antaram Keşiş, Türkiye Ermeni toplumundan Selma ve Gabriel Keşiş'in kızları olarak 12 Ocak 1948'de İstanbul'da doğdu. Babası, kendisi 10 yaşındayken öldü. Ailesi oyuncu olmasına karşı çıktı fakat okuldaki tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında yıl sonu müsamereleri gibi etkinliklerde aranan bir öğrenci oldu. Saint Benoît Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra İsviçre'nin Lozan şehrindeki Institut Montcalme'de eğitimine devam etti.
1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Genco Erkal Dostlar Tiyatrosu'nda şan, folklor, tiyatro tarihi ve dekor eğitimi aldı. Bir süre Tiyatro '70 dergisinde çalıştı. 1971'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel sanat hayatına başladı. Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulunan Toros, 1979 yılında eşi ve kızı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrine taşındı.[7] Burada tiyatro üzerine atölye çalışmalarına katıldı ve üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Studyo üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı. Misak Toros ile Hollywood Tiyatrosunda Alfonso Paso'nun "Evet Evet Evet" adlı eserini Ermenice olarak oynadı.
ANTA TOROS ÖLDÜ MÜ?
Anta Toros, 30 Ağustos 2025'te tedavi gördüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybetti.
ANTA TOROS KARİYERİ
