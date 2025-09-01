Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri olan Toros'un hayat hikayesi gündeme oturdu. Peki Anta Toros kimdir, kaç yaşındaydı ve hangi projelerde yer aldı? Anta Toros kimdir sorusuna yanıt arayanlar için sanatçının eğitim hayatı, tiyatro kariyeri ve kişisel yaşamına dair pek çok detay öne çıkıyor. Özellikle tiyatroya gönül vermiş isimler arasında yer alan Toros'un yaşam öyküsü dikkat çekiyor. Peki, Anta Toros kimdir? Anta Toros kaç yaşında, nereli?

ANTA TOROS KİMDİR?

Anta Toros doğum adı ile Antaram Keşiş (12 Ocak 1948, İstanbul - 30 Ağustos 2025, Muğla), Türkiye Ermenisi tiyatro ve sinema oyuncusudur. 60 yıllık sanat kariyeri boyunca kırk beşten fazla dizi ve filmde oynadı. Toros, rol aldığı yapımlarda çoğunlukla sert ve kötü karakterleri canlandırdı.

Antaram Keşiş, Türkiye Ermeni toplumundan Selma ve Gabriel Keşiş'in kızları olarak 12 Ocak 1948'de İstanbul'da doğdu. Babası, kendisi 10 yaşındayken öldü. Ailesi oyuncu olmasına karşı çıktı fakat okuldaki tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında yıl sonu müsamereleri gibi etkinliklerde aranan bir öğrenci oldu. Saint Benoît Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra İsviçre'nin Lozan şehrindeki Institut Montcalme'de eğitimine devam etti.

1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Genco Erkal Dostlar Tiyatrosu'nda şan, folklor, tiyatro tarihi ve dekor eğitimi aldı. Bir süre Tiyatro '70 dergisinde çalıştı. 1971'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel sanat hayatına başladı. Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulunan Toros, 1979 yılında eşi ve kızı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrine taşındı.[7] Burada tiyatro üzerine atölye çalışmalarına katıldı ve üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Studyo üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı. Misak Toros ile Hollywood Tiyatrosunda Alfonso Paso'nun "Evet Evet Evet" adlı eserini Ermenice olarak oynadı.

ANTA TOROS ÖLDÜ MÜ?

Anta Toros, 30 Ağustos 2025'te tedavi gördüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybetti.

ANTA TOROS KARİYERİ

Yaşam Üçgeni - 2025

Hayvan - 2022

Mezarcı - 2016

Senden Önce (Kısa Film) - 2014

Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar - 2012

Adını Feriha Koydum - 2011

Çocuklar Duymasın - 2011

Yasemince - 2010

Adanalı - 2009

Dalgakıran - 2008

Büyük Buluşma - 2007

Acı Hayat - 2005-2007

Dönme Dolap - 2005

Üç Kadın - 2005

Sen Ne Dilersen - 2005

Serseri - 2003

Estağfurullah Yokuşu - 2003

Para=Dolar - 2002

Aşk ve Gurur - 2002

Yarım Elma - 2002

Havada Bulut - 2002

Benim İçin Ağlama - 2001

Yeni Hayat - 2001

Yeditepe İstanbul - 2001

İstanbul'da Bir Malatyalı - 2000

Ah Geceler - 2000

Her şeye Karşıyız - 2000

Ana Kuzusu - 2000

Nisan Yağmuru - 2000

Gittiğin O Gün - 2000

Sır - 1999

Köstebek - 1999

Nilgün (2) - 1999

Öykülerde Yaşananlar

Marziye - 1998

Sır - 1997

Sakin Kasabanın Kadını - 1997

Yalan - 1997

Kara Melek - 1997

Zirvedekiler - 1995

Bay Kamber - 1994

Kızımı Arıyorum - 1993

Bayan Perşembe - 1993

Mahallenin Muhtarları - 1992

Ölüme Kuşanmak (Angie Dickinson Seslendirmesi) - 1980