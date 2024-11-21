Annem Ankara ilk bölüm full izle! Annem Ankara 1. bölüm izleme linki

Annem Ankara dizisinin uzun zamandır beklenen ilk bölümü nihayet izleyicilerle buluştu. Büyük bir heyecanla karşılanan bu yeni yapım, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi severler, Annem Ankara'nın ilk bölümünü izlemek için sabırsızlanırken, kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler izleme linki arayışına girdi. Özellikle sosyal medyada yoğun ilgi gören dizi, ilk bölümüyle adından söz ettirmeyi başardı.

ANNEM ANKARA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Kasım Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin ilk bölümünde üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren Zuhal'in Hasan'la olan sınavı bitmiyor.

Öğrendiği haberle dünyası başına yıkılan Zuhal, hayatı tamamen çocuklarının geleceği için sıfırdan düzene sokmaya çabalar. Zuhal'in mücadelelerle dolu yolculuğundaki en büyük sığınağı evlatları olur.

Zuhal, Burak ve Başar'ı da alarak Hasan'ın ofisine gelir. Kapıyı açmayan Hasan, içerde bir kadınla birliktedir. Zuhal, ofisin bulunduğu apartmanı ayağa kaldırır. Çocukların gözü önünde Hasan'ın ofisinde yakaladığı kadını saçından tutup sürükleyen Zuhal hamiledir.

Hasan'ın babalık yapamadığı üç çocuğa tüm gücüyle sarılan Zuhal, bütün zorluklara rağmen acıları bal eyleyerek yaşam mücadelesi verir. Hasan ve Zuhal yeniden bir araya gelecek mi?

ANNEM ANKARA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Annem Ankara Çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

ANNEM ANKARA 1. BÖLÜM İZLEME LİNKİ