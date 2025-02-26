Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
3. İmralı görüşmesi yarın! Heyet 7 kişi oldu, açıklama 28 Şubat'ta

3. İmralı ziyareti yarın! Heyete 4 yeni isim eklendi
Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler

Salonda o ismi göremeyen CHP'li vekiller bağır çağır masayı terk etti
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

Annem Ankara 12. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Annem Ankara 12. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin yeni projesi "Annem Ankara", tüm Türkiye'yi 90'lı yıllara götürecek. Umudunu hiç kaybetmeyen bir annenin mücadelesini anlatan yapım; mekanlarıyla, kostümleriyle ve aksesuarlarıyla yakın dönem Ankara'sını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Peki, Annem Ankara 12. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal'in hikayesiyle karşımıza gelecek olan Annem Ankara, seyircilere yakın dönemin duygularını yaşatacak. Dizi, 90'lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getirecek. Peki, Annem Ankara 12. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

ANNEM ANKARA NEREDE ÇEKİLDİ?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Annem Ankara, adından da anlaşılacağı gibi Ankara'nın tarihi ve nostaljik mekanlarını ekranlara taşıyor.

1990'lı yılların atmosferini yaşatmayı hedefleyen yapım, çekim mekanlarıyla izleyicilere adeta zaman yolculuğu yaptıracak.

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

Bergüzar Korel, duyguların evrensel olduğuna dikkat çekerek "Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok. Annem Ankara'nın da konusu bu noktada çok evrensel. Umutla hayata tutunan ve hiçbir şekilde bırakmayan, vazgeçmeyen bir kadın hikayesi." dedi.

Mehmet Günsür da "Anlattığımız hikâye o kadar evrensel ki; ne kadar çok insanın kalbine dokunabilirsek o kadar heyecan verici olacak bizim için. Ne kadar fazla ülkeye dokunursak içimizi okşayacak bir his bu." ifadelerini kullandı.

1990'lı yılların Ankara'sında kimseye evlat olamamış bir adam ile çocuklarına hakkınca bakabilmek için erken yaşta emekli olan karısının hikayesi Kanal D ekranlarına geliyor. "Benim annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel, bir evin içinde yalnız ama tüm zorluklara göğüs geren bir kadını canlandırıyor.

Yakın dönem Ankara'sını çarpıcı bir biçimde anlatan Annem Ankara'da Mehmet Günsür de "Hasan" karakteriyle Zuhal'in hayatında hiç bağışlanmayacak günahlar işleyen bir koca rolünde. Zuhal'in çocuklarını tüm kötülüklerden korumak ve onlara mutlu bir hayat sunmak için tek başına verdiği hüzünlü mücadele, yürekleri burkacak.

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

Annem Ankara 12. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara dizisi bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşk, bütün ihanetleri unutturabilir mi? Hasan ne yaparsa yapsın Zuhal'in aklı ve kalbi daima Hasan'dadır, fakat bu durumdan Burak oldukça rahatsızdır ve Zuhal'in bu yönüyle çatışma içerisine girer! Zuhal ise Hasan'ın hapse girmesinin nedeni olarak kendini sorumlu tutar. Hasan'ın aklında ise tek düşünce vardır: Güneş...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal, Hasan'ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele ediyor!

Hasan'ın çocuklarının önünde göz altına alınması hem ailesi hem de kendisi için büyük bir yıkım yaşıyor. Yeni bir sayfa açmak istese de çocukların ve Zuhal'in yaşadığı bu son hayal kırıklığı ailesini zorlu bir mücadeleye sürüklenir. Suphi'nin ortalarda olmayışı Mesude'de büyük bir endişe yaratır. Henüz birbirlerini yeni tanıyorken Suphi'nin fevri halleri, aralarında bir uçurum yaratmak üzeredir.

Burak ve Ayça ilişkisi ise iyileşmesi zor bir yara alır. Zuhal, Hasan'ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele eder. Hasan'ın bu kazadaki rolünün gerçekten ne olduğunu bilmek zorundadır. Çıktığı bu yolda Zuhal'i büyük bir sürpriz bekler.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

ANNEM ANKARA KONUSU NE?
"Babamı hala seviyorsun değil mi?"

Hasan, hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken onun hayatındaki kadınlar da bambaşka mücadeleler içindedir. Zuhal ve çocuklar, Hasan'a olan derin sevgilerini fark edecektir.

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin 112120'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

Annem Ankara dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
img

Altın bankası kuruldu! İçi sarı madenlerle dolu
img

Yer: İstanbul! Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde işe başladı

Lütfü Savaş, özel üniversitede hoca oldu
Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü

Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.