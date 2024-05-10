Anneler gününe kaç gün kaldı, hangi güne denk geliyor? #128144 2024 Anneler günü ne zaman?

Anneler gününe kaç gün kaldı, hangi güne denk geliyor? 2024 Anneler günü ne zaman? Anneler Günü 2024'e sayılı günler kala, annelik kavramı, insanlık tarihindeki en eski ve en değerli rollerden biri olarak öne çıkıyor. Anneler, sadece biyolojik bir bağla değil, aynı zamanda sevgi, fedakarlık ve anlayışla örülü derin bir duygusal ilişkinin temsilcileri olarak görülüyor. Anneler gününe kaç gün kaldı?

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

12 Mayıs 2024 Pazar günü, duygusal anların yaşanacağı Anneler Günü için geri sayım başladı. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü, bu yıl da sevdiklerimizle birlikte unutulmaz anlar yaşamamıza vesile olacak.

ANNELER GÜNÜ ANLAMI NEDİR?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bugünde anneler çeşitli hediyeler alır. Bugünü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.