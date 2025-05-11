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Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?

Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?
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Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte hediye hazırlıkları ve kutlama planları yapılmaya başlandı. Anneler Günü için hediye önerileri, sürpriz fikirler ve kutlama mesajları da sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı? İşte, bu özel günle ilgili detaylar…

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, ailelerin bir araya gelmesine ve annelerini mutlu edecek sürprizler hazırlamasına vesile olmaya devam ediyor. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü tam olarak hangi tarihte kutlanacak? İşte, bu özel günle ilgili merak edilen o detaylar…

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Anneler Günü, dünyada milyonlarca kişinin annelerine teşekkür etmek ve onlara sevgilerini göstermek için kutladığı özel bir gündür. Bu günde çiçekler, hediyeler ve duygusal mesajlarla annelerimizi mutlu etmek için çeşitli etkinlikler düzenlenir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının ikinci Pazar günü olan Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?Anneler Günü ne zaman 2025

ANNELER GÜNÜ TÜRKİYE'DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan, annelerin sevgi, emek ve fedakârlıklarını onurlandırmak amacıyla dünya genelinde kutlanan özel bir gündür. Bu gün, çocukların annelerine olan sevgilerini ifade ettikleri, hediyeler verdikleri ve onlara minnettarlıklarını gösterdikleri anlamlı bir zaman dilimidir.

Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?Anneler Günü Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı

Tarihi kökeni Antik Yunan'a kadar uzansa da, modern anlamda Anneler Günü, 1908 yılında Amerikalı Anna Jarvis tarafından başlatılmış ve 1914'te ABD'de resmî gün ilan edilmiştir. Türkiye'de de 1955 yılından bu yana kutlanmaktadır. Anneler Günü; tüm dünyada sevgi, şefkat ve özveriyle dolu annelere "iyi ki varsın" deme fırsatı sunan en özel günlerden biri olarak kabul edilir.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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