Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

Ankara su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 12 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Ankara'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Ankara su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

12 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

SİNCAN

Arıza Tarihi: 10.08.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 12.08.2024 17:00:00

Detay: Yenihisar Mahallesi Türkoğlu Aliağa cd içerisinde meydana gelen şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alagöz Mahallesi Sarper Caddesi ve çevresi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.08.2024 21:30:00

Tamir Tarihi: 12.08.2024 12:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Küme Evlerinde Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Ve Akyazı Küme Evleri Bir Kısmı Yukarı Sanayinin Bir kısmı

MAMAK

Arıza Tarihi: 12.08.2024 03:45:00

Tamir Tarihi: 12.08.2024 17:00:00

Detay: Mamak ilçesi Lalahan Karşıyaka mahallesi Baraj caddesi içinde ani olarak oluşan Q355 lik HDPE polietilen boru arızasından dolayı saat 17:00'a kadar su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Lalahan İstasyon Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesinin üst kotları

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ANKARA SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ankara'daki su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesine girerek "Arıza-Kesinti" bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Bu bölümde, güncel su kesintileri, planlı bakım çalışmaları ve kesinti süreleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.