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ANKARA İFTAR SAATİ 22 MART | Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa il il iftar saatleri!

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Diyanet İşleri Başkanlığı, akşam ezanı saatini duyurdu. Ankara iftar saati ne zaman ve Ankara akşam ezanı saat kaçta okunduğu sorgulanıyor. Şehir şehir belirtilen akşam ezanı saatleri, vatandaşları kendi yaşadıkları şehirlerde araştırmaya yöneltiyor. 22 Mart akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve akşam namazı nasıl kılınıyor merak ediliyor. Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Detaylar haberimizdedir…

İFTAR SAATİ NE ZAMAN 2024?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber, iftar saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinden iftar vakitlerini yayınladı.

Buna göre 22 Mart İftar Vakitleri,

  • İstanbul İftar Saati: 19:26
  • Ankara İftar Saati: 19:09
  • İzmir İftar Saati: 19:33

ANKARA İFTAR SAATİ 22 MART | Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa il il iftar saatleri!

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Akşam ezanı vakitleri il il değişiklik göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, akşam ezanı saatlerinin yayınladı.

AKŞAM EZANI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA İFTAR SAATİ 22 MART | Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa il il iftar saatleri!

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Akşam namazı 5 rekattır. Diğer namaz vakitlerinden farklı olarak önce farzı kılınır. 3'ü farz 2 rekat sünnet olarak kılınıyor.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIYOR?

Akşam namazı nasıl kılınır sorusu kadınlar ve erkekler için farklı farklı araştırılmaktadır. Bunun cevabı ise, akşam namazı kılınışının hem kadınlar hem de erkekler için aynı olmasıdır. Akşam namazı, akşam ezanı okunduktan sonra herkes için aynı şekilde 5 rekat olarak kılınılmaktadır. Bu namazı da diğer namazlar gibi camiide kılmak en faziletlisidir. Ama diğer tüm namazlar gibi evlerde ve mescit gibi yerlerde de kılınabilmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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