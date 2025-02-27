ANKARA HAVA DURUMU | 28 Şubat Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da yaşayanlar ve şehirde bulunacaklar için 28 Şubat 2025 Cuma günü hava durumu merak konusu oluyor. Peki, Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İşte Ankara günlük ve 5 günlük hava tahmini…

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da 28 Şubat Cuma günü hava çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklık 8°C'ye kadar yükselirken, gece saatlerinde -1°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

1 Mart 2025 Cumartesi: Bulutlu ve güneşli, 12°C / -2°C

2 Mart 2025 Pazar: Artan bulutlar, 14°C / 0°C

3 Mart 2025 Pazartesi: Kısa süreli sağanak yağışlı, 10°C / -1°C

4 Mart 2025 Salı: Çok bulutlu, 12°C / -1°C

Hafta sonu hava sıcaklığı yükselirken, pazar günü 14°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Pazartesi günü ise kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. Salı günü çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: