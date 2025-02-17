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ANKARA HAVA DURUMU | 18 Şubat Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 18 Şubat Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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18 Şubat Salı günü Ankara'da hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler ve 5 günlük hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor. Ankara'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, 18 Şubat Salı Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara'da 18 Şubat Salı günü hava durumu nasıl olacak? Özellikle plan yapan vatandaşlar, Ankara hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini, hafta boyunca değişken bir seyir izleyebilir. Peki, Pazartesi günü yağış var mı? Ankara'da hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 18 Şubat 2025 Salı günü hava durumu, karla karışık yağmur şeklinde olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık ise 3°C olarak tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU | 18 Şubat Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

19 Şubat 2025 Çarşamba: Kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük -2°C.

20 Şubat 2025 Perşembe: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük -4°C.

21 Şubat 2025 Cuma: Puslu, en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük -6°C.

22 Şubat 2025 Cumartesi: Puslu, en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük -8°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU | 18 Şubat Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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