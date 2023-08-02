Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ankara Emniyet Müdürü kim? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Ankara Emniyet Müdürü kim? Ankara Emniyet Müdürlüğüne kim atandı? Yeni Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir?

Ankara Emniyet Müdürü kim? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Ankara Emniyet Müdürü kim? Ankara Emniyet Müdürlüğüne kim atandı? Yeni Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir?

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ KİM?

2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Engin Dinç Ankara Emniyet Müdürü olarak atandı. Engin Dinç, 1966 Yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Aslen Erzurumludur. İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

1989 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamlamıştır.

3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanı, 25 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürü ve 07.07.2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Konya Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve üç çocuk babası olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.