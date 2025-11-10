Ankara'da Elektrik Perakendeciliği için İnovatif Çözümler Geliştirildi

(ANKARA) - Bilkent CYBERPARK ve Enerjisa Enerji işbirliğinde, 7–8 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi'nde ikinci kez düzenlenen "Solutionshop – Hackathon" programı; elektrik perakendeciliği alanında dijital B2C çözümler geliştiren girişimci firmaların yenilikçi projelerine ev sahipliği yaptı.

Bilkent CYBERPARK ve Enerjisa Enerji işbirliğiyle 7–8 Kasım 2025'te Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi'nde düzenlenen ikinci "Solutionshop – Hackathon", elektrik perakendeciliğinde dijital B2C çözümler geliştiren girişimleri buluşturdu. Etkinlik, Bilkent CYBERPARK ve Enerjisa yöneticilerinin açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılışta yapılan konuşmalarda, enerji sektöründe dijitalleşmenin önemi vurgulanarak, girişimcilerle yürütülen bu tür iş birliklerinin sürdürülebilir inovasyon açısından kritik rol oynadığına dikkat çekildi.

Yoğun başvuru sürecinin ardından programa dahil edilen 11 girişimci ekip, Eylül ve Ekim ayları boyunca toplam 7 teknik eğitim ve mentörlük oturumu ile kapsamlı bir hazırlık süreci geçirdi. Bu süreçte ekipler, mevcut ürün ve hizmetlerini geliştirerek; operasyonel verimlilik, sürdürülebilirlik, müşteri deneyimi ve dijitalleşme gibi enerji sektörünün kritik alanlarında çözüm üretmeye odaklandı.

Geleceğe yön veren fikirler Ankara'da buluştu

Programın eğitim ve mentörlük sürecini başarıyla tamamlayan 9 ekip, Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi'nde 7–8 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen hackathon aşamasında yer almaya hak kazandı. Yaklaşık 30 saat süren yoğun çalışma temposunda ekipler, fikirlerini olgunlaştırarak alanında uzman mentörlerin rehberliğinde projelerini son haline getirdi. Program sonunda gerçekleştirilen jüri sunumları, enerji sektöründe dönüşüm yaratma potansiyeli taşıyan projelerin tanıtılmasına olanak sundu.

Geleceğin çözümlerine yön veren ödüller

Hackathon, girişimcilerin hazırladığı projelerin sunumları ve ödülleri takdim etmesiyle son buldu. Alavan, ADIM ve Includer firmaları Enerjisa Enerji ile işbirliği yapma fırsatı elde ederken; Netta Software ve Electral firmaları ise İVME Programına doğrudan katılmaya hak kazandı.

Program kapsamında yer alan tüm ekipler, enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek yenilikçi fikirlerin desteklenmesi açısından büyük değer taşıdı. Girişimciler, yalnızca teknik bilgi ve yetkinliklerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda sektörün dinamiklerine dair derinlemesine bir anlayış kazanarak girişimcilik ekosistemine güçlü bir adım attılar.

Aldıkları ödüller, sadece bir başarı sembolü değil; aynı zamanda enerji alanındaki dönüşümü hızlandıracak yaratıcı çözümlerin teşvik edilmesi açısından da stratejik bir önem taşıdı.

Enerjisa Enerji hakkında

"Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilirlik ve teknolojinin çarpan etkisini kullanarak, Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Enerji, ana iş kolları olan elektrik dağıtım ve perakende satış alanlarında Türkiye'nin yüzde 25'ine hizmet sunuyor. Sektörün en büyük oyuncusu olan Enerjisa Enerji, 14 ilde 10.8 milyon müşteriye ulaşarak 22 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sağlıyor.

Enerjisa Enerji, İşimin Enerjisi markasıyla müşterilerine, yenilenebilir enerji, verimlilik çözümleri sunarken; hisselerinin tamamına sahip olduğu Eşarj ile Türkiye'nin ilk ve en hızlı şarj istasyonu ağını işletiyor. Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan Enerjisa Enerji'nin yüzde 20 hissesi halka açık olup Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

Bilkent CYBERPARK hakkında

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding tarafından 2002 yılında kurulan Bilkent CYBERPARK, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi teknoparkı olma özelliği taşıyor. Bilkent CYBERPARK, çeşitli sektörlerde alanında lider 350'nin üzerinde teknoloji firması, 3 Araştırma Merkezi ve 5 binin üzerinde Ar-Ge personeli ile teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminde önemli bir yere sahip.

Bu misyonun bir parçası olarak Bilkent CYBERPARK, yüksek nitelikli ofis hizmetlerine ek olarak, ulusal ve uluslararası alanlarda ödüllendirilmiş programları ile bünyesinde bulunan firmalarının ihtiyaçlarına yönelik gelişme ve işbirliği faaliyetleri ile sürekli güçlenme fırsatları sunuyor. Her yıl T.C. Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi'nde 2021 ve 2022 verilerine göre Türkiye 1'incisi olan Bilkent CYBERPARK, bünyesine kattığı yeni kuluçka merkezleri ile Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine sunduğu katkı ve diğer teknoparklara verdiği mentörlük hizmetleri ile Türkiye'de teknopark kavramına öncülük ediyor.