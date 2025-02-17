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ANKARA'DA DEPREM! Ankara'da deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

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17 Şubat 2025 tarihinde, Türkiye genelinde çeşitli depremler meydana gelmiştir. Ankara'da da hafif şiddetli sarsıntılar kaydedilmiştir. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" ve "Deprem ne zaman, nerede oldu?" gibi soruların yanıtlarını merak etmektedir.

Son dakika! Ankara'da deprem mi oldu? Vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren sosyal medyada "Ankara'da deprem oldu mu?", "Deprem ne zaman, nerede oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen sarsıntılar, kent genelinde paniğe neden oldu. Peki, Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 17 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. Sabah saat 10:46'da 4.2 büyüklüğünde, saat 10:49'da ise 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, İzmir, Aydın ve Muğla'da hissedildi.

Ankara'da ise sabah saatlerinde hafif şiddetli sarsıntılar yaşandı. Saat 06:07'de Beypazarı ilçesi yakınlarında 1.4 büyüklüğünde, saat 03:47'de ise yine Beypazarı ilçesi Hırkatepe mevkiinde 1.8 büyüklüğünde iki küçük çaplı deprem meydana geldi. Bu sarsıntılar, düşük şiddetli olmaları nedeniyle genellikle hissedilmedi.

ANKARA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın son dakika bilgilerine göre Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ANKARA'DA DEPREM! Ankara'da deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?
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