Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye yönelik haciz işlemi başlattı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve iştirak hesaplarına bloke konuldu. Bu durum, yerel yönetimlerin ekonomik durumunu ve borçlarını yeniden gündeme taşıdı. Peki, hangi belediyelerin SGK'ya ne kadar borcu var? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz mi geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Detaylar haberimizde...

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE HACİZ Mİ GELDİ?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke konuldu. SGK'ya olan prim borçlarını ödemeyen bu belediyelerin toplam borçları milyarlarca lirayı buluyor.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BORCU NE KADAR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar TL ile en borçlu belediye olarak ilk sırada yer alırken, İzmir 5,3 milyar TL ile ikinci, İstanbul ise 3,3 milyar TL ile üçüncü sırada bulunuyor.

Bloke işlemi yalnızca belediyelerin mevduat hesaplarıyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda iştirak şirketlerine ait hesaplara da haciz uygulandı. Bu durum, belediyelerin yalnızca hizmet bütçelerini değil, aynı zamanda bağlı oldukları ekonomik faaliyetleri de etkileyebilecek bir nitelik taşıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar TL olarak kaydedilirken, Şişli Belediyesi 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL borçla listede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar da bu sürecin öncesinde dikkat çekmişti. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, özellikle CHP'li belediyelerin SGK borçları konusunda daha sert bir politika izlenmesi gerektiğini belirterek, "Silkeleyin" talimatını vermişti. Erdoğan, "Muhalefet, asgari ücret tartışmalarında şov yapmayı bırakıp birikmiş SGK borçlarını ödemeye odaklanmalı" ifadelerini kullanmıştı.