Ankapark açıldı mı, Ankapark ücretsiz mi?
"Ankapark açıldı mı, Ankapark ücretsiz mi?" soruları, parkın yeniden ziyaretçilere kapılarını açmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli günlerde vatandaşların ziyaretine açılan Ankapark'ın giriş koşulları, ziyaret saatleri ve ücretsiz olup olmadığına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki,
Uzun süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlayan Ankapark, Ankaralıların ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle "Ankapark açıldı mı?" ve "Ankapark ücretsiz mi?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, parkın giriş uygulaması, ziyaret süreci ve güncel durumuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediyor.
ANKAPARK YENİDEN ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU
Uzun süredir hukuki süreçler ve mülkiyet davaları nedeniyle kullanılamayan Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü yenileme çalışmalarının ardından yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Parkın açılmasıyla birlikte binlerce Ankaralı tesisi ziyaret ederek yapılan düzenlemeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.
ABB'nin yeni kullanım planı kapsamında Ankapark, eğlence parkı kimliğinden ziyade açık hava yaşam alanı olarak hizmet vermeye başladı. Böylece vatandaşlar geniş yeşil alanlarda yürüyüş yapabiliyor, dinlenebiliyor ve park içerisinde vakit geçirebiliyor.
ANKAPARK ÜCRETSİZ Mİ?
Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak ziyaretçilere açıldı. Parka giriş için herhangi bir ücret alınmazken, ziyaretçiler alan içerisinde yürüyüş yapabiliyor ve sosyal yaşam alanlarından ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.
Bunun yanı sıra park içerisinde hizmet veren gezinti trenleri de ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Böylece özellikle çocuklu aileler ve yaşlı ziyaretçiler, geniş alanda daha rahat ulaşım sağlayabiliyor.
EĞLENCE ÜNİTELERİ ÇALIŞMIYOR
Ankapark yeniden açılmış olsa da parkın simgesi haline gelen roller coaster, dönme dolap ve diğer büyük eğlence üniteleri şu an için faaliyete alınmadı. ABB, mevcut süreçte alanı öncelikli olarak güvenli ve erişilebilir bir rekreasyon alanı olarak hizmete sundu.
Dev oyuncakların geleceğiyle ilgili kararların ise yapılacak teknik incelemeler ve değerlendirmeler sonrasında netleşmesi bekleniyor.
MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankapark'ı ücretsiz rekreasyon alanı olarak hizmete açması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Uzun yıllar maliyet tartışmalarıyla gündemde kalan tesisin yeni kullanım modeli, parkın geleceğine ilişkin yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
ABB'nin benimsediği yeni yaklaşım doğrultusunda Ankapark'ın, eğlence parkı işletmesinden ziyade vatandaşların ücretsiz şekilde vakit geçirebileceği yeşil yaşam alanı olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.
ANKAPARK NEDEN GÜNDEMDE?
Yaklaşık yıllardır atıl durumda bulunan Ankapark, yeniden hizmete açılmasıyla birlikte yeniden Türkiye'nin gündemine taşındı. Bir yandan vatandaşlar parkı ziyaret ederken diğer yandan "Ankapark açıldı mı?", "Ankapark ücretsiz mi?" ve "Eğlence üniteleri yeniden çalışacak mı?" soruları da internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Yeni dönemde ücretsiz rekreasyon alanı olarak hizmet veren Ankapark'ın ilerleyen süreçte nasıl değerlendirileceği ve eğlence ünitelerinin yeniden kullanıma açılıp açılmayacağı ise kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
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