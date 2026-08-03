Ankapark açıldı mı, Ankapark ücretsiz mi?

Uzun süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlayan Ankapark, Ankaralıların ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle "Ankapark açıldı mı?" ve "Ankapark ücretsiz mi?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, parkın giriş uygulaması, ziyaret süreci ve güncel durumuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediyor.

ANKAPARK YENİDEN ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

Uzun süredir hukuki süreçler ve mülkiyet davaları nedeniyle kullanılamayan Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü yenileme çalışmalarının ardından yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Parkın açılmasıyla birlikte binlerce Ankaralı tesisi ziyaret ederek yapılan düzenlemeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

ABB'nin yeni kullanım planı kapsamında Ankapark, eğlence parkı kimliğinden ziyade açık hava yaşam alanı olarak hizmet vermeye başladı. Böylece vatandaşlar geniş yeşil alanlarda yürüyüş yapabiliyor, dinlenebiliyor ve park içerisinde vakit geçirebiliyor.