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Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli?

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Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli? CHP'nin Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı olan Anıl Yetişkin hakkında merak edilenler gündemde. Yetişkin'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Efeler Belediye Başkan adayı ise Anıl Yetişkin. Anıl Yetişkin kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ANIL YETİŞKİN KİMDİR?

1974 yılında Aydın'da doğan Anıl Yetişkin, ilkokulu Gazipaşa İlkokulu'nda tamamlamıştır. Memur anne ve babanın çocuğu olarak büyüyen Yetişkin, ortaokul ve lise eğitimini eski adıyla Aydın Anadolu Lisesi olan şimdiki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde almıştır. Hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Yetişkin, mezuniyetinin ardından 23 yıldır Aydın'da avukatlık yapmaktadır.

2010 yılında Aydın Barosu Yönetim Kurulu'nda göreve başlayan Yetişkin, 2022 yılında Aydın Baro Başkanı olarak seçilmiştir. Ancak, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan aday adayı olması nedeniyle Aydın Baro başkanlığı görevinden istifa etmiştir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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