Angıt kuşları 58–70 cm boyunda olup, 110–135 cm kanat genişliğine sahiptir. Kuzeybatı Afrika ve Etiyopya'da türün oluşturduğu küçük yerleşik topluluklar bulunsa da, türün gerçek yerleşim bölgesi güneydoğu Avrupa'dan Orta Asya'da güneydoğu Çin'e kadar olan bölgelerdir. Peki, Angut kuşu uçabilir mi? Angut kuşu nedir, nerede yaşar?

Bu kuş türü iniş yaparken rüzgarı arkasına alarak indiği için sağlıklı bir iniş yapamayarak yuvarlanır. Bu özelliğinden teşbih yapılarak argoda da kullanılır. Suna ile birlikte Tadorna cinsinde yer alır. Angut kuşları, yeryüzündeki kuş türleri arasında tek eşli olan nadir türlerden birisi.Peki, Angut kuşu nedir, nerede yaşar? Angut kuşu uçabilir mi?

ANGUT KUŞU NEDİR, NEREDE YAŞAR?

Angut, Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir dalıcı ördek türü yaban kuşudur. Divânu Lügati't-Türk'te, "Ördeğe benzer kızıl renkli bir kuş, angıt." şeklinde tanımlanır. "Tadorna" cins adı Kelt kökenli olup, "benekli su kuşu" ve "Ferrugo" Latince'de "demir pası" anlamındadır.

Angıt kuşları 58–70 cm boyunda olup, 110–135 cm kanat genişliğine sahiptir. Kuzeybatı Afrika ve Etiyopya'da türün oluşturduğu küçük yerleşik topluluklar bulunsa da, türün gerçek yerleşim bölgesi güneydoğu Avrupa'dan Orta Asya'da güneydoğu Çin'e kadar olan bölgelerdir.

Bu kuş türü iniş yaparken rüzgarı arkasına alarak indiği için sağlıklı bir iniş yapamayarak yuvarlanır. Bu özelliğinden teşbih yapılarak argoda da kullanılır. Suna ile birlikte Tadorna cinsinde yer alır. Angut kuşları, yeryüzündeki kuş türleri arasında tek eşli olan nadir türlerden birisi. Eşi ölen angut kuşlarının, başka bir eş ile bağlantı kurmayıp ölen eşinin arkasından yas tuttuğu bilinir.

Tibet ile Moğolistan'da ve Slav mitolojisinde kutsal kabul edilmektedir.