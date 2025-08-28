Anaokulları ne zaman açılıyor? 2025 -2026 anaokulları hangi tarihte açılacak?

Birçok veli, çocuklarının eğitim hayatının ilk adımı olan ana okullarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Yeni eğitim dönemi yaklaşırken, anaokullarının açılış tarihleri hem aileler hem de eğitimciler tarafından yakından takip ediliyor. Okulların açılış tarihleri hakkında bilgi edinmek isteyen veliler, resmi açıklamaları ve duyuruları araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025-2026 ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Uyum haftası, özellikle anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa yeni başlayacak çocukların, okul ortamına daha kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla eğitim yılından bir hafta önce düzenlenen özel bir programdır.

ANAOKULUNA KAÇ YAŞINDA BAŞLANABİLİYOR?

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı gerçekleştirilir. İlk olarak, okulun kayıt bölgesinde yaşayan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kayıtları tamamlandıktan sonra, fiziki imkanlar elverdiği sürece 36-56 aylık çocuklar uygulama sınıflarına, 45-56 aylık çocuklar ise ana sınıflarına kaydedilir.

Yeterli sayıda çocuk bulunmayan okullarda ise 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfında eğitim görebilir. Ayrıca, ilkokula başlama kaydı bir yıl ertelenen ve önceki yıl okul öncesi eğitim almamış 69-71 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim kurumlarında öncelik sağlanır.

Genel olarak, okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle 57-68 aylık çocukların kayıtları yapılır. Kayıt alanındaki bu yaş grubundaki çocukların kaydı tamamlandıktan sonra, okulun imkanları müsaitse 36 aylığa kadar olan çocukların da kayıtları alınabilir.

ANAOKULLARI NE ZAMAN TATİL OLUYOR?

Anaokullarının yaz tatili dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademik yılı takvimine göre şekillenir. 2025 yılında yaz tatili, 13 Haziran itibarıyla başlar ve okul öncesi eğitim kurumları da bu tarihe uygun olarak kapanır. Yaz tatili süresince eğitim sona erer, ancak yaz okulu programları bu dönemin dışında tutulur. Bazı özel anaokulları ise yaz aylarında açık kalabilir; ancak bu durum önceden velilerle planlanarak duyurulur.

ANAOKULLARI EĞİTİM DÖNEMİ KAÇ AY SÜRER?

Anaokulları genellikle Eylül ayında başlayıp Haziran ortasında sona eren yaklaşık 9 aylık bir eğitim dönemine sahiptir. Bu süreç boyunca çocuklar için günlük etkinlikler düzenlenir ve gelişimleri yakından takip edilir. Sosyal, duygusal ve zihinsel alanlarda destek sağlanarak, çocukların bütüncül gelişimleri hedeflenir.