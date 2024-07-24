Analı kızlı çorba tarifi | Analı kızlı çorba nasıl yapılır? Analı kızlı çorbanın içinde ne var?

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Analı Kızlı çorbanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Analı Kızlı çorba, yapımı oldukça zahmetli ve zaman alıcı bir çorbadır, ancak sonuçta ortaya çıkan lezzet, tüm emeğe değmektedir. Bu geleneksel çorba, özellikle özel günlerde ve aile yemeklerinde sıkça tercih edilir. Peki, Analı kızlı çorba nasıl yapılır? Analı kızlı çorbanın içinde ne var?

ANALI KIZLI ÇORBA MALZEMELERİ

Malzemeler:

Ana Köfteler (Analı) için:

500 gram ince bulgur

200 gram irmik

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

Sıcak su

İç Harç için:

250 gram kıyma

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı ceviz içi (ince dövülmüş)

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Küçük Köfteler (Kızlı) için:

250 gram kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Çorba için:

1 litre et suyu

1 litre su

1 çay bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

Tuz

Karabiber

Kuru nane

ANALI KIZLI ÇORBA NASIL YAPILIR?

İç Harcın Hazırlanması:

Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve ince doğranmış soğanları kavurun.

Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Ceviz içi, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeler karışıp kıyma iyice pişene kadar kavurun. İç harcı soğumaya bırakın.

Ana Köftelerin (Analı) Hazırlanması:

İnce bulguru ve irmiği geniş bir kaba alın. Üzerine sıcak su dökerek yumuşaması için bekletin.

Biber salçası, domates salçası, kimyon ve tuzu ekleyin. Karışımı yoğurarak hamur kıvamına getirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avucunuzda yuvarlayın. Her bir parçanın ortasını açarak hazırladığınız iç harçtan koyun ve kapatın.

Küçük Köftelerin (Kızlı) Hazırlanması:

Kıymayı, ince bulguru, kimyonu, tuzu ve karabiberi karıştırarak yoğurun.

Karışımdan fındık büyüklüğünde köfteler yaparak hazırlayın.

Çorbanın Hazırlanması:

Tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede eritin. Domates ve biber salçalarını ekleyerek kavurun.

Et suyu ve suyu ekleyerek kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladığında büyük köfteleri (analı) ve haşlanmış nohutu ekleyin. Köfteler pişene kadar kaynatın.

Küçük köfteleri (kızlı) ekleyin ve pişene kadar kaynatmaya devam edin.

Limon suyunu, tuzu, karabiberi ve kuru naneyi ekleyin. Birkaç dakika daha kaynatarak çorbayı ocaktan alın.