31 Aralık Pazar Milli Piyango çekiliş sonuçları milyonlar tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter heyeti huzurunda gerçekleştirilecek Mili Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Televizyondan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Amorti ne demek? Yılbaşı bilet amortisi nedir? Amorti sonuçları saat açta açıklanacak? Amorti bilet ne kadar ikramiye veril? Büyük ikramiye ne kadar? Detaylar haberimizde...

AMORTİ NE DEMEK?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.

AMORTİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2023 Cumartesi günü canlı olarak gerçekleşecek. 12.30'da başlayacak çekiliş 23.15'te amorti ve büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin açıklanmasıyla sona erecek.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ NASIL OLUR?

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur.

AMORTİ BİLET NE KADAR İKRAMİYE VERİLİR?

Bu yıl çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL ve tam bilet 400 TL olarak belirlendi. Amorti ikramiyesi kişinin aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, buna göre kişi 400, 200 veya 100 TL amorti ikramiyesi kazanacak

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.