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Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu?

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Amerika'daki yangında kaç kişi öldü? ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldiği bildirildi. ABD'de yangın devam ediyor mu ve son durum nedir merak ediliyor. Peki, Los Angeles'taki yangın söndü mü?

Los Angeles'taki yangın devam ediyor mu? ABD'de günlerdir süren yangında birçok kişi hayatını kaybederken, binlerce insanın evi yanarak büyük maddi zarara neden oldu. Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu? Detaylar haberimizdedir…

AMERİKA'DAKİ YANGINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e çıktığı, Eaton'da 16 ve Palisades'te 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada 16 kişiden haber alınamadığı, bu sayının artabileceği belirtildi. Öte yandan, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakininin barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu?

Yetkililer, kayıp ihbarında bulunulabilmesine olanak sağlayan merkezin kurulduğunu ve tahliye edilenlerin evlerinin hasar tespitini yapabilecekleri çevrim içi veri tabanının oluşturulduğunu açıkladı.

Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgarın 15 Ocak'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu?

ABD'DE YANGIN DEVAM EDİYOR MU?

ABD'nin Los Angeles şehrinde 6 gün önce başlayan orman yangınları henüz kontrol altına alınamazken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24'e yükseldi. 16 kişinin halen kayıp olarak arandığı bildirilirken uçaktan cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü ise ülkede yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.

Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu?

Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu?

Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu?

Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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