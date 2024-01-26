Amerika ABD parçalanıyor mu, eyaletler (25) ayılıyor mu?

ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınladı. 25 eyalet de Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı. Peki, Amerika parçalanıyor mu, eyaletler (25) ayılıyor mu?

AMERİKA PARÇALANIYOR MU?

ABD'de 25 Cumhuriyetçi eyalet valisi, Texas ile hükümet arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı tartışmasında Texas'ı destekledi. Eyalet valileri, Biden'ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını söyledi.

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride , "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN TEXAS'A DAVA TEHDİDİ

Geçen ay Adalet Bakanlığı, eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Texas'ı dava etmekle tehdit etmişti.

25 EYALETTEN ORTAK BİLDİRİ

ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott'un, sınırdan göçmen geçişini engellemek için kurduğu jiletli tellerin kesilmesine izin veren ABD Anayasa Mahkemesi kararı ülkeyi karıştırdı. Vali Abbott, mahkeme kararını tanımayarak dikenli ve jiletli telleri sınıra koymaya devam edeceğini açıklarken 25 eyalet ortak bildiri yayımlayıp Teksas Valisi'ne destek çıktı. Abbott Teksas'ın kendisini korumak ve savunmak için "anayasal otoritesini" yürürlüğe sokmak üzere eyaletin "işgal altında" olduğunu ilan etti. ABD yönetimine başkaldırı olarak yorumlanan olayda, merkezi yönetimin Teksas'a müdahale edeceği tahmin ediliyor.

ABD Anayasa Mahkemesi'nin kararı bardağı taşıran son damla oldu. Vali Abbott, kararı tanımadığını açıklayıp sınır hattında dikenli tel koymaya devam edeceğini duyurdu. Anayasa Mahkemesi kararına karşı çıkmakla suçlanan Cumhuriyetçi Vali Abbott'a 25 eyalet ortak bildiri yayımlayıp destek çıktı.

"EYALET İŞGAL ALTINDA

"Teksas Valisi, Biden'ın "kanunsuz sınır politikaları" olduğunu ileri sürerek eyaletin göçmenler tarafından "işgal" edildiğini iddia etti. Biden için "kanunsuz başkan" ifadesini kullanan Abbott, "James Madison, Alexander Hamilton ve ABD Anayasası'nı kaleme alan diğer ileri görüşlü liderler, Birleşik Devletler'in, sınırdan milyonlarca yasa dışı göçmen kaçıran karteller gibi yabancı tehditleri durdurmak hususunda hiçbir şey yapmayan kanunsuz başkanların insafına bırakılmaması gerektiğini hesaba katmışlardı." dedi.

"ULUSAL MUHAFIZLAR EYALET SINIRLARINI KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

"Vali Abbott, Teksas'ın kendisini korumak ve savunmak için anayasal otoritesini yürürlüğe sokmak üzere eyaletin "işgal altında" olduğunu ilan ettiğini duyurdu. Abbott, Teksas Ulusal Muhafızları, Kamu Güvenliği Departmanı ve diğer Teksas kolluk güçlerinin bu otoriteye ve eyalet yasalarına dayanarak eyaletin sınırlarını korumak için harekete geçtiğini açıkladı.

MERKEZİ YÖNETİM TEKSAS'A MÜDAHALE EDEBİLİR

Ülkede tansiyonu yükselten gelişmeler sonrası ABD Başkanı Joe Biden, sözlerinden dönmesi ve merkezi yönetimin talimatlarına uyması için Vali Abbott'a bugüne kadar süre verdi. Abbott'un söylem ve eylemlerine devam etmesi halinde merkezi devletin Teksas'a müdahale edeceği söylentisi dillendirilmeye başladı.