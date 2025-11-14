Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

"BENİM BABAM" YAZISIYLA VEDALAŞTILAR

Acılı eşi Hülya, 8 yaşındaki kızı Cemre ve 12 yaşındaki oğlu Poyraz Efe, şehit babalarıyla üzerinde "Benim babam" yazılı fotoğrafına sarılarak vedalaştı. Evladını "Armağan'ım güle güle git" sözleriyle son yolculuğuna uğurlayan anne Dilşat Kaplan'ın sözleri yürekleri dağladı.

"DİK TUT OĞLUM BAŞINI"

Eşi Hülya Kaplan da oğlu Poyraz (11) ve kızı Cemre Kaplan'a (8) sarılarak gözyaşı döktü. Hülya Kaplan oğluna başını dik tutmasını söyleyerek, "Dik tut oğlum başını, dik tut yavrum. Senin baban kahraman" diyerek ağıt yaktı. Şehit Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra, Amasya Valisi Önder Bakan, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tarcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.