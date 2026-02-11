Haberler

Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir biyogaz tesisinde gazdan etkilenen 3 işçi, hastaneye kaldırıldı. Ancak valilikten acı haber geldi. İşçilerin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği duyuruldu.

  • Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yüksel Enerji Biyogaz Tesisi'nde 3 işçi gazdan etkilenerek hayatını kaybetti.
  • Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yüksel Enerji Biyogaz Tesisi'nde çalışan 3 kişi gazdan etkilenerek hastanelik oldu. Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesiste yaşanan olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gazdan etkilenen çalışanları bulundukları alandan tahliye etti. Biyogazdan etkilendiği belirtilen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 15:15'te 112 Acil Çağrı Merkezimize, Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Yüksel Enerji Biyogaz Tesisinde zehirlenme vakası yaşandığına dair ihbar ulaşmıştır.

İhbarın ardından olay yerine ivedilikle sağlık, AFAD KBRN ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce olay mahallinde bulunan ve hayati risk oluşturacak şekilde gazdan etkilenen 3 vatandaşımız tahliye edilerek, hastanelere sevk edilmişlerdir.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Merve Yaz
Haberler.com / Yaşam
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Ünlü şarkıcı görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Ünlü şarkıcı görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı

İşte cezaevinden paylaşılan fotoğrafı
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası

Altın rafinerisi olan patronu şoke eden soruşturma iddiası