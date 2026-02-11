Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yüksel Enerji Biyogaz Tesisi'nde çalışan 3 kişi gazdan etkilenerek hastanelik oldu. Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesiste yaşanan olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gazdan etkilenen çalışanları bulundukları alandan tahliye etti. Biyogazdan etkilendiği belirtilen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 15:15'te 112 Acil Çağrı Merkezimize, Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Yüksel Enerji Biyogaz Tesisinde zehirlenme vakası yaşandığına dair ihbar ulaşmıştır.

İhbarın ardından olay yerine ivedilikle sağlık, AFAD KBRN ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce olay mahallinde bulunan ve hayati risk oluşturacak şekilde gazdan etkilenen 3 vatandaşımız tahliye edilerek, hastanelere sevk edilmişlerdir.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."