AMASRA'DA DEPREM! Amasra'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Ekim Amasra'da nerede deprem oldu?

Amasra'da deprem mi oldu ve Amasra'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Amasra'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Amasra'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Bartın ilinin Amasra ilçesinde deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Ekim Amasra'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

AMASRA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın geçtiği bilgilere göre Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.33 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

AMASRA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Karadeniz açıklarında, Amasra (Bartın) bölgesinde 11 Ekim 2024 tarihinde saat 10:16:41'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 119.64 kilometre olarak ölçüldü.