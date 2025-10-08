Altın mı gümüş mü daha çok kazandırdı? Son 1 yılda altın ne kadar kazandırdı, gümüş yüzde kaç arttı?

Altın mı gümüş mü daha çok kazandırdı? Altın ve gümüş piyasalarında son bir yıl hareketli geçti. Değerli metallerin fiyatları farklı oranlarda artış gösterdi ve yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer tuttu.

ALTIN 1 YILDA NE KADAR, YÜZDE KAÇ ARTTI?

Son bir yıl içinde gram altın fiyatları Türkiye'de yaklaşık 2.000 TL seviyesinden 5.000 TL civarına çıktı. Bu durum, ortalama olarak %70–80 arasında bir getiri anlamına geliyor. Altının bu dönemdeki yükselişi, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler gibi faktörlerden kaynaklandı.

Yatırımcılar açısından altın, dövizdeki oynaklıktan korunmanın bir aracı olarak önem kazandı. Türk lirasının değer kaybı, özellikle iç piyasada altın talebini artıran unsurlar arasında yer aldı. Bu dönemde altın, hem bireysel yatırımcıların hem de kurumların güvenli liman tercihi oldu.

Enflasyonun yüksek seyretmesi de altının cazibesini artırdı. Yatırımcılar, yüksek fiyat dalgalanmalarına rağmen altını portföylerinde bulundurarak nominal kazanç elde etme imkânı buldu. Böylece altın, istikrarlı ve likit bir yatırım alternatifi olarak öne çıktı.

GÜMÜŞ 1 YILDA NE KADAR ARTTI, NE KADAR KAZANDIRDI?

Gümüş fiyatları son bir yılda hem ons bazında hem de TL bazında ciddi artış gösterdi. Ons bazında yaklaşık %80–90 oranında yükselen gümüş, yatırımcılara önemli bir kazanç sağladı. Ancak gümüş piyasası, altına kıyasla daha dalgalı bir yapıya sahip. Fiyat hareketleri zaman zaman sert olabiliyor ve alım-satım farkları da genellikle daha yüksek oluyor.

Gümüşün değer kazanmasında sanayi ve teknoloji sektörlerinden gelen talep etkili oldu. Güneş panelleri, elektronik bileşenler ve batarya üretiminde kullanılan gümüş, piyasadaki fiyat artışlarını destekledi. Talep artışı, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için gümüşün cazibesini artırdı.

Bununla birlikte, gümüş yatırımcısı fiyatların dalgalanması nedeniyle bazı dönemlerde kazançlarını korumakta zorlanabilir. Doğru zamanda alım yapanlar yüksek getiri elde etti, ancak risk toleransı düşük olan yatırımcılar için fiyat hareketleri zorlayıcı oldu.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ DAHA ÇOK ARTTI?

Oransal olarak bakıldığında, gümüş altına göre daha yüksek bir fiyat artışı gösterdi. Ancak altın, daha istikrarlı bir yükseliş ve kolay nakde çevrilebilir bir yatırım imkânı sundu. Bu nedenle yatırımcılar, risk ve getiri dengesine göre tercih yapma imkânı buldu.

Gümüş, yüksek risk alabilen yatırımcılar için daha kârlı oldu. Dalgalı fiyat hareketleri, doğru zamanda alım-satım yapanlara önemli fırsatlar sağladı. Buna karşılık, ani fiyat değişimleri nedeniyle bazı yatırımcılar kazançlarını tam anlamıyla realize edemedi.

Altın ise güvenli liman özelliğini korudu. Yatırımcılar, daha dengeli bir yükseliş ile hem risklerini yönetebildi hem de güçlü bir nominal kazanç elde etti. Bu durum, altının likiditesi yüksek bir yatırım aracı olarak tercih edilmesini destekledi.