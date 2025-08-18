Son dönemde Alper Rende, hayatıyla ilgili yaşanan gelişmelerle sıkça gündeme gelen isimlerden biri haline geldi. Hem özel hayatındaki değişiklikler hem de kariyerindeki adımlarla kamuoyunun dikkatini çeken Rende, sosyal medyada ve haber platformlarında geniş yer buluyor. Hayatı hakkında merak edilen detaylar, takipçileri ve sevenleri tarafından yakından izleniyor. Alper Rende ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Alper Rende kimdir? Alper Rende kaç yaşında, nereli?

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende, 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te doğan Türk oyuncu, YouTuber ve sunucudur. Eğlence odaklı videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümü mezunu olan Rende, sosyal medya kariyerine 2013 yılında Vine uygulamasında ailesi, arkadaşları ve sevgilisiyle çektiği videolarla başladı. Kariyerinde oyunculuk da yapan Rende, 2016 yılında "Türk Lokumu" filmiyle sinema dünyasına adım attı. Ardından 2017'de "Oha Diyorum" ve "Çılgın Kolej" filmlerinde rol aldı. 2019 yılında ise "Enes Batur Gerçek Kahraman" ve "Sar Başa" gibi yapımlarda oyunculuğunu sürdürdü.

ALPER RENDE KAÇ YAŞINDA?

YouTuber, oyuncu ve sunucu Alper Rende, 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Rende, sosyal medya ve ekranlardaki aktif kariyeriyle genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Eğlence içerikleriyle tanınan Rende, doğum gününü her yıl takipçileriyle birlikte kutlamayı ihmal etmiyor.

ALPER RENDE NERELİ?

Genç oyuncu, YouTuber ve sunucu Alper Rende, 16 Ekim 1995 tarihinde Türkiye'nin Kocaeli iline bağlı İzmit'te dünyaya geldi. İzmit doğumlu olan Rende, hem memleketine olan bağlılığı hem de kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medya ve oyunculuk alanındaki çalışmalarını sürdürürken, İzmit'i sık sık anması ve oraya olan sevgisini dile getirmesi takipçileri tarafından takdir ediliyor.

ALPER RENDE EVLİ Mİ?

YouTuber ve oyuncu Alper Rende, Betül Çakmak ile yeni evlendi. Uzun süredir birlikte olan çift, yakın çevreleri ve takipçileriyle mutluluklarını paylaşarak evliliklerini duyurdu. Sosyal medyada da sık sık birlikte görülmeye başlayan Alper Rende ve Betül Çakmak, yeni hayatlarına birlikte adım attı. Hayranları, genç çiftin mutluluğunu samimi paylaşımlarla destekliyor.