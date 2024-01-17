Alper Gezeravcı kimdir, nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri! Alper Gezeravcı ne mezunu?

Alper Gezeravcı uzaya çıkacak ilk Türk astronot olması planlanmaktadır. Alper Gezeravcı kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından askeri pilotun hayatı ve kariyeri araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından Gezeravcı'nın hangi bölümden mezun olduğu merak konusu oldu. Peki, Alper Gezeravcı kimdir, nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne mezunu? Detaylar haberimizde...

ALPER GEZERAVCI KAÇ YAŞINDA?

Alper Gezeravcı 2 Aralık 1979 Mersin'de dünyaya gelmiştir.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nisan 2023 sonlarında yapılan bir duyuru ile, 2023 yılının son çeyreği için planlanan SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecektir. Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç uluslararası astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanmaktadır.

ALPER GEZERAVCI NE MEZUNU?

Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü. Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur