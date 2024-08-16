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Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir?

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Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık arasında Meclis'te bir kavga yaşandı. İki isim arasındaki gerilim neydi ve bu olay nasıl gelişti hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir?

Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? TBMM'deki olağanüstü Can Atalay toplantısı gergin başladı. Verilen aranın ardından yeniden başlayan oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar konuştu. Alpay Özalan ile Ahmet Şık neden kavga etti? Detaylar haberimizdedir...

ALPAY ÖZALAN İLE AHMET ŞIK OLAYI NEDİR?

Ahmet Şık, Meclis kürsüsüne 'usul konusunda' konuşmak için çıktı. Şık'ın "Sizde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. AK Partili vekillerin kürsüye yürümesi üzerine Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından tekrar başlayan oturumda gerginlik had safhaya çıktı. Kürsü önünde toplanan vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.

Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir?

ALPAY ÖZALAN VE AHMET ŞIK NEDEN KAVGA ETTİ?

Aranın ardından tekrar başlayan oturumda gerginlik had safhaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı. Kürsüye koşan vekiller arasında yumruklar havada uçuştu. Oturuma 45 dakika ara verildi.

Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milletvekili Ahmet Şık Meclis Tv İstanbul AK Parti AK Parti Kavga İzmir Gündem Gündem Politika Haberler

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