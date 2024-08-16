Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir?

Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? TBMM'deki olağanüstü Can Atalay toplantısı gergin başladı. Verilen aranın ardından yeniden başlayan oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar konuştu. Alpay Özalan ile Ahmet Şık neden kavga etti? Detaylar haberimizdedir...

ALPAY ÖZALAN İLE AHMET ŞIK OLAYI NEDİR?

Ahmet Şık, Meclis kürsüsüne 'usul konusunda' konuşmak için çıktı. Şık'ın "Sizde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. AK Partili vekillerin kürsüye yürümesi üzerine Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından tekrar başlayan oturumda gerginlik had safhaya çıktı. Kürsü önünde toplanan vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.

ALPAY ÖZALAN VE AHMET ŞIK NEDEN KAVGA ETTİ?

Aranın ardından tekrar başlayan oturumda gerginlik had safhaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı. Kürsüye koşan vekiller arasında yumruklar havada uçuştu. Oturuma 45 dakika ara verildi.