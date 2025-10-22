Haberler

Alisa Sezen Sever kimdir? Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Alisa Sezen Sever kimdir? Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Alisa Sezen Sever, genç yaşına rağmen televizyon dünyasında etkileyici performanslarıyla tanınan bir oyuncu. Bahar dizisinde Umay karakterini canlandıran Sever, İstanbul'da doğup büyüdü ve oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başladı. Peki, Alisa Sezen Sever kimdir? Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Genç yaşına rağmen ekranlarda dikkat çekmeyi başaran Alisa Sezen Sever, oyunculuk dünyasının parlayan yıldızlarından biri. Bahar dizisinde canlandırdığı Umay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sever, erken yaşta başladığı kariyerinde birçok önemli yapımda yer alarak kendini kanıtladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİSA SEZEN SEVER KİMDİR?

Alisa Sezen Sever, genç yaşına rağmen Türk televizyon dünyasında dikkat çeken yetenekli bir oyuncudur. 2006 yılında İstanbul'da doğan Sever, çocuk oyunculuk kariyerine erken yaşta reklam filmleriyle başladı. Ardından "Muhteşem Yüzyıl", "Fatih Harbiye" ve "Güllerin Savaşı" gibi önemli dizilerde rol alarak tecrübesini artırdı.

Son dönemde ise "Evli ve Öfkeli", "Sahipli", "Keşke Hiç Büyümesek" ve "Tozkoparan İskender" gibi çeşitli dizilerde yer aldı. Günümüzde Show TV'de yayınlanan "Bahar" dizisinde Umay karakterini canlandırarak oyunculuk yeteneğini daha geniş kitlelere göstermektedir.

ALİSA SEZEN SEVER KAÇ YAŞINDA?

Alisa Sezen Sever, 2006 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır.

ALİSA SEZEN SEVER NERELİ?

Alisa Sezen Sever, İstanbul doğumludur ve oyunculuk kariyerine de burada adım atmıştır.

ALİSA SEZEN SEVER'İN KARİYERİ

Alisa Sezen Sever'in kariyeri erken yaşta reklam filmleriyle başlamış, ardından çeşitli televizyon projelerinde yer alarak hızla gelişmiştir. "Muhteşem Yüzyıl", "Fatih Harbiye" ve "Güllerin Savaşı" gibi tarihi ve drama türündeki dizilerde küçük ama etkili roller üstlenmiş, böylece oyunculuk dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Son yıllarda ise "Evli ve Öfkeli", "Sahipli", "Keşke Hiç Büyümesek" ve "Tozkoparan İskender" gibi farklı türlerdeki dizilerde rol alarak oyunculuk yelpazesini genişletmiştir. Günümüzde "Bahar" dizisinde Umay karakteriyle özellikle genç izleyicilerin dikkatini çeken Sever, gelecek vadeden bir genç oyuncu olarak sektörün önemli isimleri arasında yer almaktadır.

