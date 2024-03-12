İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Ali Helvacı kimdir? İYİ Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Ali Helvacı kimdir?

İYİ PARTİ MALATYA YEŞİLYURT ADAYI KİM?

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Ali Helvacı oldu.

ALİ HELVACI KİMDİR?

Malatya Darende (1950) doğumlu olan Ali Helvacı Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Makina Bölümü (Lisans) mezunudur.

Makine yüksek mühendisi olan Helvacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Yüksek Lisans yapmıştır. Gazi Üniversitesinde İşletme – İstatistik – Yönetim Bilimi – Matematik – İnşaat – Elektromekanik alanlarında bilim uzmanlığı çalışmalarında bulunmuştur.

Çalışma hayatına 1973 – 75 Çandır Kalkınma Kooperatifi Yağ Fabrikasında Montaj Şefi – Teknik Müdür olarak başlayan Helvacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanlığı yapmıştır.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Helvacı, İnşaat İşlerinde, Şantiye Tesisat Şefi – Şantiye Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

Ali Helvacı, 1985 – 89 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO İşletmesinde Genel Müdür Teknik Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, Doğalgaz Yapım ve Dönüşüm Projesinde Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet vermiştir.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışan Helvacı, 1989 – 95 yıllarında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak görev almış, aynı kurumda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. (Bu görevi Hacettepe Üniversitesinin verdiği izinle üstlenmiştir.)

TSE' de "her biri ayrı olarak" Doğalgaz – Tesisat – Makina İhtisas Komisyonlarında Başkan ve Üyelik Görevlerinde bulunan Helvacı, 1999 – 2001 döneminde Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, ek görev olarak Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkan Vekilliğini de yürütmüştür.

Helvacı, 1999 – 2003 Bayındırlık ve İskân Bakanlığında( şimdi Çevre ve Şehircilik) Müsteşarlık yapmıştır.

Emekli olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu part-time öğretim görevlisi olarak hizmet veren Helvacı, yıllardır bilirkişilik, teknik müşavirlik ve eğitim hizmeti alanlarında çalışmaktadır.

Helvacı'nın "Yapı İşlerinde İhale Süreci ve Sözleşme Yapılması" ve "Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgeleri ve Karşılaşılan Sorunlar" başta olmak üzere, mesleki ve teknik kitaplarının yanı sıra çok sayıda araştırması ve makaleleri bulunmaktadır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.