Aldatmak final mi yapıyor? Aldatmak bitiyor mu 2024? #129300

Aldatmak dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Aldatmak final mi yapıyor? Aldatmak bitiyor mu 2024?

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Çocuğunu buldun mu?"

Güzide'nin hayatı, en başından beri Tarık tarafından kandırıldığını öğrenmesiyle altüst olur. Güzide, davasında beklenmedik bir tanıdıktan yardım isterken, eski kocasının acımasızlığının yeni öğrendiği bilgilerle sınırlı kalmadığından habersizdir.

Oltan, Can'ı ilk defa torunu olarak sever. Duygusal bir yüzleşmenin ardından Oylum'un sırrını saklamayı kabul etse de gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

Geçmişte işlediği suçlarla yüzleşen Yeşim, zor günlerden geçer. Güzide'yle arasındaki buzları eritse de içindeki vicdan azabını söndüremeyince büyük bir kararın eşiğine gelir.

İpek'in akli dengesi git gide çökünce şaşırtıcı bir hamlede bulunur. Azra'dan beklenmedik bir ziyaret, Sezai'yi hayatının en zor kararını vermeye sürükler. Sezai kızının dönüşü olmayan bir yolda olduğunu görünce, bir baba olarak yaptığı hatalarla yüzleşir.

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide ona karşı ittifak ittifakının planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek sektörünün en zor anlarını yaşıyor. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır.

Behram'ın tetikçisinin olaylarına ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma bekliyor. Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sinanmak üzere olduğunuz haberi yok.

Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının bilgisidir. Tarık, cinayeti, beklenmedik bir isme anlatıp anlatması konusunda ikilemde kalıyor. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi bir hamle ise onu beklediği ölçüde tahminden de hızlı bir şekilde yapılabilecektir.

ALDATMAK FİNAL Mİ YAPIYOR?

22 Eylül 2022 tarihinde ilk bölümü yayımlanan dizi 6 Haziran 2024 tarihinde (bugün) 71. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder