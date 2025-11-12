Alanya'da deprem mi oldu 12 Kasım Çarşamba SON DAKİKA?

Akdeniz sabah saatlerinden bu yana beşik gibi sallanıyor. Akdeniz'de 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Alanya'da deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan listelerde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor. Bu veriler, halkın doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin yayılmasını da engelliyor. Kurum, yıl boyunca düzenlediği farkındalık çalışmaları ve tatbikatlarla vatandaşların deprem bilincini artırmayı amaçlıyor.

12 KASIM 2025 ALANYA'A DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz sabah saatlerinden bu yana beşik gibi sallanıyor. Akdeniz'de 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD, depremin merkez üssünün Mersin Anamur'a 143 kilometre mesafede olduğunu açıkladı. Sarsıntı, Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Antalya ve Konya'da da hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat boyunca izliyor. Ülkenin farklı noktalarında yaşanan depremler, gelişmiş sensör sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış geniş sensör ağıyla yer hareketlerini hızla kayıt altına alıyor. AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca erişmesini sağlarken, bilim insanları için de değerli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AKDENİZ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Akdeniz'de bugün saat 12.31'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından gün içinde 3.5, 4.8, 4.2, büyüklüğünde depremler yaşandı.

NACİ GÖRÜR: 6 ŞUBAT DEPREMLERİ BU BÖLGEYE ÇOK STRES YÜKLEMİŞTİ

Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi. Görür açıklamasında şunları söyledi: "Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5'lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs'ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti."