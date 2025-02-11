AKSARAY HAVA DURUMU: 11 Şubat Sivas hava durumu nasıl? Sivas 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Aksaray'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Şubat Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Şubat Aksaray'da hava durumu nasıl? Aksaray'da kar yağacak mı? İşte, detaylar…

AKSARAY'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Aksaray'da 11 Şubat Salı günü soğuk hava etkili olacak. En düşük sıcaklık -7°C, en yüksek sıcaklık ise 8°C olarak tahmin ediliyor. Gün içinde yer yer sağanak yağmur görülecek. Akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak ve gece saatlerinde don ile buzlanma riski artacak. Bu nedenle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

AKSARAY'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Aksaray'da hava durumu