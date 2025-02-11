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AKSARAY HAVA DURUMU: 11 Şubat Sivas hava durumu nasıl? Sivas 5 günlük hava durumu tahmini!

AKSARAY HAVA DURUMU: 11 Şubat Sivas hava durumu nasıl? Sivas 5 günlük hava durumu tahmini!
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Aksaray'da 11 Şubat Salı günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 11 Şubat'ta Aksaray'da sıcaklıklar nasıl olacak, kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Aksaray için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Aksaray'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Şubat Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Şubat Aksaray'da hava durumu nasıl? Aksaray'da kar yağacak mı? İşte, detaylar…

AKSARAY'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Aksaray'da 11 Şubat Salı günü soğuk hava etkili olacak. En düşük sıcaklık -7°C, en yüksek sıcaklık ise 8°C olarak tahmin ediliyor. Gün içinde yer yer sağanak yağmur görülecek. Akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak ve gece saatlerinde don ile buzlanma riski artacak. Bu nedenle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

AKSARAY'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

AKSARAY HAVA DURUMU: 11 Şubat Sivas hava durumu nasıl? Sivas 5 günlük hava durumu tahmini!Aksaray'da hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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