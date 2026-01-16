AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında her geçen gün gözaltına alınan 18 kişiyle ilgili yeni bir ortaya çıktı. AK Parti Milletvekili Derya Ayaydın kuzeni ve AK Partili Aydın Ayaydın'ın yeğeni Mert Ayaydın'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

MERT AYAYDIN ADLİYEDE

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Mert Ayaydın şu anda adliyede ve ifadesi alınacak.

Mert Ayaydın

AYDIN AYAYDIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Odatv'ye konuşan Aydın Ayaydın, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek şunları söyledi. "Şaşkınım ben de sizlerden öğrendim, bu çocuk yurt dışında uzun süre kalan eğitim alan, temiz kültürlü birisi. Yani sigara dahi kullanmayan biri. Yani şu an emniyet aşamasında savcılığa henüz sevk edilmedi. Bizler de süreci takip ediyoruz. Bizim ailede bu tür şeyler görülmüş değil. Gözaltı gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklamada yapılmadı. Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz, Çok şaşkınım" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 18 kişi adliyeye sevk edildi.