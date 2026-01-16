Haberler

AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız

Güncelleme:
AK Parti Milletvekili Derya Ayaydın'ın kuzeni ve AK Partili siyasetçi Aydın Ayaydın'ın da yeğeni olan Mert Ayaydın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Ayaydın, "Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz, çok şaşkınım" dedi.

  • AK Parti Milletvekili Derya Ayaydın'ın kuzeni ve AK Partili Aydın Ayaydın'ın yeğeni Mert Ayaydın, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.
  • Mert Ayaydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 kişi arasında yer alıyor.
  • Aydın Ayaydın, Mert Ayaydın'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak şaşkınlık yaşadığını ve süreci takip ettiklerini ifade etti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında her geçen gün gözaltına alınan 18 kişiyle ilgili yeni bir ortaya çıktı. AK Parti Milletvekili Derya Ayaydın kuzeni ve AK Partili Aydın Ayaydın'ın yeğeni Mert Ayaydın'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

MERT AYAYDIN ADLİYEDE

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Mert Ayaydın şu anda adliyede ve ifadesi alınacak.

AYDIN AYAYDIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Odatv'ye konuşan Aydın Ayaydın, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek şunları söyledi. "Şaşkınım ben de sizlerden öğrendim, bu çocuk yurt dışında uzun süre kalan eğitim alan, temiz kültürlü birisi. Yani sigara dahi kullanmayan biri. Yani şu an emniyet aşamasında savcılığa henüz sevk edilmedi. Bizler de süreci takip ediyoruz. Bizim ailede bu tür şeyler görülmüş değil. Gözaltı gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklamada yapılmadı. Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz, Çok şaşkınım" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 18 kişi adliyeye sevk edildi.

