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AK Parti, Üsküdar seçimine itiraz etti: İrade gasp edildi

AK Parti, Üsküdar seçimine itiraz etti: İrade gasp edildi Haber Videosunu İzle
AK Parti, Üsküdar seçimine itiraz etti: İrade gasp edildi
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Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerini alacak ismi belirlemek üzere toplanan Üsküdar Belediye Meclisi, oldukça gergin bir seçime sahne oldu. Toplam dört tur süren oylama maratonu sonucunda 22 oy alan CHP aday Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekilliğine seçilirken, seçimi CHP’nin kazanmasının ardından AK Parti cephesi sonuçlara sert tepki göstererek resmi itirazda bulundu. İl Başkanı Abdullah Özdemir süreçte ciddi usulsüzlükler olduğunu söyledi.

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerini alacak isim, Üsküdar Belediye Meclisi’nde yapılan gergin oylamayla belli oldu. Toplam dörde uzayan turların ardından 22 oy toplayan CHP aday Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekilliğine getirilirken, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kaldı.

MECLİSTE GEÇERSİZ OY KAVGASI 

Oylamanın ilk iki turunu CHP adayı önde tamamlarken, üçüncü turda sayılan pusulalar salonda tansiyonu yükseltti. AK Parti grubu seçimi 22’ye 20 kazandıklarını savunurken, oturumu yöneten meclis divanı bu sonuca itiraz ederek tura noktayı koydu. Dördüncü tura geçilmeden önce toplantıya 10 dakikalık zorunlu ara verildi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: İRADE GASP EDİLDİ 

Seçimin CHP adayının galibiyetiyle tamamlanmasının ardından açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sonuçlara itiraz ettiklerini duyurdu. 

Üçüncü turda CHP’li 6 meclis üyesinin kendi adaylarını desteklemeyerek oyunu AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin’den yana kullandığını savunan Özdemir, AK Parti’ye verilen oyların hiçbir somut gerekçe gösterilmeden ve kameralara yansıtılmadan geçersiz sayıldığını iddia etti.

"GÖRÜNTÜLER VE VE SES KAYITLARI ELİMİZDE"

Oturuma verilen 10 dakikalık aranın meclis üyelerini baskı altına almak amacıyla planlandığını öne süren Özdemir, bu süreçte CHP grubunda tehdit ve fiziksel arbede yaşandığını savundu. 

Ellerinde söz konusu anlara ilişkin ses ve kamera kayıtlarının bulunduğunu belirten AK Parti İl Başkanı, milli iradeye müdahale edildiğini söyleyerek tüm hukuki haklarını saklı tuttuklarını ve resmi itiraz başvurularını tamamladıklarını ifade etti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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