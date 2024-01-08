AK Parti Tokat adayı belli oldu mu? 2024 Tokat Belediye Başkanı adayı Eyüp Eroğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Sinop adayı belli oldu mu? 2024 Tokat Belediye Başkanı adayı Eyüp Eroğlu kimdir?

AK PARTİ TOKAT ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.

Adayları açıklanan büyükşehirler:

• İstanbul - Murat Kurum

• Kocaeli - Tahir Büyükakın

• Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

• Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

• Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

• Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

• Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

• Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

• Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

• Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

• Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

• Artvin - Mehmet Kocatepe

• Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

• Elazığ - Şahin Şerifoğulları

• Edirne - Belgin İba

• Düzce - Faruk Özlü

• Bitlis - Nesrullah Tanğlay

• Bingöl - Erdal Arıkan

• Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu

• Çankırı - Hüseyin Filiz

• Kastamonu - Tahsin Babaş

• Rize - Rahmi Metin

• Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

• Tokat - Eyüp Eroğlu

• Yalova - Mustafa Tutuk

• Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

EYÜP EROĞLU KİMDİR?

1977 yılında Tokat'ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Tokat imam hatip Lisesinde tamamladı.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı.

1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı.

2001-2014 yılları arasında Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etti.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan EROĞLU, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü.

2010 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tokat Ak Parti İl Başkanlığı görevine getirildi.

Bu görevini 2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü.

2014'te Ak Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi.

2019 Yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi ve halen görevine devam etmektedir.

Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.