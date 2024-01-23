AK Parti Kızılcahamam adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar kimdir?

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Kızılcahamam adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı belli oldu mu?

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.

• Akyurt - Hilal Ayık

• Altındağ - Veysel Tiryaki

• Beypazarı - Tuncer Kaplan

• Çankaya - Duhan Kalkan

• Çamlıdere - Adem Ceylan

• Mamak - Asım Balcı

• Kahramankazan - Serhat Oğuz

• Keçiören - Zafer Çoktan

• Sincan - Murat Ercan

• Evren - Hüsamettin Ünsal

• Güdül - Muzaffer Yalçın

• Kızılcahamam - Süleyman Acar

• Elmadağ - Eyüp Tekiner

• Pursaklar - Ertuğrul Çetin

SÜLEYMAN ACAR KİMDİR?

Başkanımız Süleyman Acar, 30 Mart 1970 tarihinde Kızılcahamam'da doğdu. İlk ve orta okul öğrenimini Kızılcahamam'da tamamladı. Lise öğrenimine Çamlıdere İmam Hatip Lisesi'nde başladı ve Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde devam etti, 1988 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü mezunudur.

1994-1999 yılları arasında Kızılcahamam Belediyesi'ne bağlı Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. 'de muhasebe müdürü olarak çalıştı. 1999 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosunu açtı. 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu'ndan Bağımsız Denetçilik unvanı aldı.

Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışma hayatına devam etti. 2019 yılı 31 Mart yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olarak seçimi kazandı ve Kızılcahamam Belediye Başkanı oldu.