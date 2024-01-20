AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Kartal adayı kim?
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler de netleşmeye başladı. AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Peki, AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Kartal adayı kim?
Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Tüm illerde belediye başkan adayları belli olan Ak Parti, bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyuruyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan adayların isimlerini açıklıyor. Peki, AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Kartal adayı kim?
AK PARTİ KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kartal Belediye Başkan adayının Hüseyin Karayakaya olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karayakaya olmuştur.
İşte açıklanan AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları:
Adalar - Uğur Sina Şen
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş - Serkan Toper
Beykoz - Murat Aydın
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler - Tevfik Göksu
Esenyurt - Hamit Öncü
Eyüpsultan - Mehmet Ergün Turan
AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: "AK Parti'mizi 31 Mart'ta büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde temsil edecek adayları peyder pey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye adayımız Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu 26 büyükşehir ve il adayımızın tanıtımını yapmıştık. Bu hafta da Ankara'da 48 büyükşehir ve il adayımızın ismini açıkladık. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyeceğimiz 7 büyükşehir ve il ile birlikte 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı ilan etmiş olduk.