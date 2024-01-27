AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli?

Ak Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? Merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BİLAL KIRKPINAR KİMDİR?

Bilal Kırkpınar, 12 Kasım 1983 tarihinde Erzurum'da doğmuştur. Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Kırkpınar, eğitimine ABD'nin San Diego State Üniversitesi'nde ekonomi ve iş gereksinimleri üzerine alarak devam etmiştir.

Siyasi kariyerine 2006 yılında AK Parti Gençlik Kolları'nda adım atan Bilal Kırkpınar, Nisan 2011 ile Mart 2015 tarihleri arasında İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca gıda ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapmaktadır. İzmir Erzurum Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini sürdürmekte, aynı zamanda İzmir Uyuşturucuyla Mücadele Platformu İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Bilal Kırkpınar, evli ve 2024 yılı itibariyle 41 yaşındadır.