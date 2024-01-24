AK Parti Bala adayı kim oldu? AK Parti Ankara Bala Belediye Başkan adayı belli oldu mu?

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Bala adayı kim oldu? AK Parti Ankara Bala Belediye Başkan adayı belli oldu mu?

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.

Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık

Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki

Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)

Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran

Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can

Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan

Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş

Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner

Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)

Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)

Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın

Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut

Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz

Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)

Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar

Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı

Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş

Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)

Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin

Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik

Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan

Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan

AHMET BURAN KİMDİR?

AK Parti Ankara Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, 26.08.1967 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. İlköğretimini Keçiören Ufuktepe'de lise eğitimini Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'nde Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamladı.

1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde iş hayatına başladı. 1997 ile 2000 yılları arasında nüfus tespit çalışmasında kontrolör, Keçiören ilçe sorumlusu, Konya Yunak ve Çeltikci ilçe danışmanlığı, Adıyaman, Rize, Bursa illeri kontrolörlük görevlerinde yer aldı. 2001 yılında tarım sayımı Afyon'a bağlı 10 ilçe sorumlusu Yalova ve ilçeleri sorumlusu, ayrıca 45 il ve çeşitli ilçelerde nüfus sayımı, bina sayımı, sanayi sayımı TEFE, TÜFE çalışmalarında kontrolörlük ve organizasyon çalışmaları yaptı.

2002'den 2006 yılına kadar İstatistik Spor Kulübü başkanlığını yürüttü. 2003 yılında Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliğine getirildi. 2003'de DİE Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde bölge müdür yardımcısı ve bölge müdür vekili olarak atandı. 2004 yılında Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün kapanması nedeni ile Kastamonu'ya kurucu bölge müdürü olarak göreve atandı. 2005 yılında Ankara öğrenci yurduna müdür yardımcısı oldu. 2007 yılında Tahsin BANGUOLU öğrenci yurduna yurt müdürü olarak atandı.

Ahmet Buran 2002 yılında Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, 2008 yılında YURTKUR Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2010-2011 sezonunda amatör ligde maç denetçiliği görevinde bulundu. 2011-2015 yılları arasında Balâlılar Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulunda başkan yardımcısı, YURTKUR spor kulübü genel sekreteri, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu denetim kurulu üyeliği, TFF üst klasman temsilcisi, Türkiye Hokey Federasyonu yönetim kurulu üyesi görevlerini halen sürdürüyor.