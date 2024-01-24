AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta?
AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. Aday tanıtım toplantısının saatini de vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, AK Parti ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? İşte detaylar...
31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde belediye başkanı olarak aday olarak gösterilecek merakla bekleniyor. Tüm Türkiye'nin odaklandığı bu dönemde, AK Parti ilçe adaylarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, AK Parti ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Detaylar haberimizde...
AK PARTİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, bugün ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
İŞTE AK PARTİ'NİN BUGÜN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI
AK Parti'nin bugün tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, bugün ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.
Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık
Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki
Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)
Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran
Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can
Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan
Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş
Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner
Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)
Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)
Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın
Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut
Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz
Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)
Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan
Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar
Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı
Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş
P olatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)
Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin
Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik
Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan
Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan