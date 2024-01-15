AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ ANKARA ADAYI BELLİ OLDU MU?

AK Parti'nin ertelenen aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısında merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da açıklanacak.

AK PARTİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı zaman kalırken partilerin büyükşehir belediye başkan adayları da açıklanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olarak açıklandığı ilk tanıtım toplantısı 7 Ocak'ta yapılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtılacağı ikinci toplantının ise 14 Ocak'ta yapılması planlanırken Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerimizin şehit olması sebebiyle bu toplantı ertelenmişti.