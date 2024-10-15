Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390personel alımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurumlarına yapılacak olan büyük personel alımları kapsamında toplamda 2390 kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözleşmeli personel olarak görev alacak adaylar, KPSS (B) grubu puanlarına göre sıralanacak ve gerekli nitelikleri sağlayanlar arasında alım yapılacak. Peki, başvuru şartları neler, kontenjan dağılımı nasıl ve hangi tarihler arasında başvuru yapılacak? Detaylar!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılı için 2 bin 390 kişilik personel alımı yapacağını resmi olarak duyurdu. Alım yapılacak kadrolar merkez ve taşra teşkilatında görev almak üzere çeşitli unvan ve pozisyonlardan oluşacak. Bakanlık, istihdam edilecek personellerin sözleşmeli olarak çalıştırılacağını ve başvuruların belirlenen tarihler arasında yapılacağını belirtti.

Personel alımı süreci, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yürütülecek ve adaylar bu platform üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler. Başvuruların sonlanmasının ardından KPSS puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU

Bakanlığın personel alımına başvurmak isteyen adaylar, 15-30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvurular, son başvuru günü olan 30 Ekim 2024'te saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, E-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak, başvurularını elektronik ortamda tamamlayabilecekler. Başvuru sürecinde adaylardan istenen belgeler arasında vesikalık fotoğraf, mezuniyet belgesi gibi temel evraklar bulunuyor. Adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecek ancak eksik ya da manuel girilmesi gereken belgeler varsa, bunların doğru ve okunaklı şekilde yüklenmesi büyük önem taşıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılı personel alımına başvuracak adaylar için belli başlı şartlar bulunuyor. İlan edilen kadrolara başvuruda bulunmak için öncelikle adayların ilgili alanlarda KPSS (B) grubu puanına sahip olması gerekiyor. KPSS şartı başvuru sürecinin önemli bir unsuru olup, başvurular bu puan sıralamasına göre değerlendirilecek.

Başvuru için gerekli diğer şartlar arasında mezuniyet durumu, sağlık durumu, sicil kaydı ve askerlik durumu gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca adayların, son bir yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışıp çalışmadıklarına dair bilgiyi de beyan etmeleri gerekiyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında yapılacak personel alımında toplam 2 bin 390 kişilik bir kadro açmış bulunuyor. Bu kadrolar, merkez ve taşra teşkilatlarında çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere planlandı. Hangi unvanlar için kaç kişilik kontenjan ayrıldığı, ilanın detaylarında belirtilecek olup, adaylar başvuru yaparken bu bilgilere erişebilecekler.

Her bir unvan ve pozisyon için gereken nitelikler ilan edilen tabloda yer alacak. Ayrıca hangi pozisyonlar için hangi şehirlerde alım yapılacağına dair bilgiler de başvuru kılavuzunda yer alacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2390 PERSONEL ALIMI

2024 yılı için yapılacak personel alımlarına başvuruların başlamasıyla birlikte, adaylardan bazı belgeler talep edilecek. Adaylar, başvuru sırasında en az bir vesikalık fotoğraf, mezuniyet bilgileri ve gerekli durumlarda diploma örneklerini sisteme yükleyecekler. Yurt dışından mezun olan adaylar ise diploma denklik belgesini sisteme yüklemek zorunda.

KPSS (B) grubu puanı başvuru sürecinde adayların sıralamasını belirleyecek temel kriter olacak. Adayların mezuniyet derecelerine uygun pozisyonlar için KPSS puanlarına göre yerleştirilmesi planlanıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçlar ve diğer duyurular Bakanlığın resmi internet sitesi ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden adaylarla paylaşılacak.

Başvuruların başlaması ve detaylı bilgi için adaylar Bakanlığın resmi internet sitesi (www.aile.gov.tr) üzerinden başvuru kılavuzunu inceleyebilirler.