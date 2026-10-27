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AİÇÜ Rektör Yardımcısı Akıncıoğlu, iklim diplomasisi paneline katıldı

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AİÇÜ Rektör Yardımcısı Akıncıoğlu, iklim diplomasisi paneline katıldı
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AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu ve heyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığındaki “Sıfır Atık’tan COP31’e: Türkiye’nin İklim Diplomasisi” paneline katıldı. Panelde Türkiye’nin iklim diplomasisi ve sıfır atık politikaları ele alındı.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen “Sıfır Atık’tan COP31’e: Türkiye’nin İklim Diplomasisi” başlıklı panele katıldı.

Programın açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panel oturumunda, Türkiye’nin iklim diplomasisi alanındaki çalışmaları, sıfır atık yaklaşımı ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen politikalar ele alındı.

AİÇÜ heyetinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu’nun yanı sıra Genel Sekreter Nimet Terkir, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Engin Akagündüz, Prof. Dr. Emine Teyfur ve Doç. Dr. Akın Akıncıoğlu yer aldı.

Panel, Türkiye’nin çevre politikaları, sürdürülebilirlik hedefleri ve uluslararası iklim diplomasisi alanındaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin paylaşılmasına imkân sağladı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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