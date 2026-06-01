AİÇÜ, NAFSA 2026’da uluslararası iş birliklerini güçlendirdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yükseköğretim alanının en önemli organizasyonlarından biri olan NAFSA 2026 Yıllık Konferansı ve Fuarı’nda yer aldı. 26-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında ABD’nin Orlando kentinde gerçekleştirilen organizasyonda üniversite, dünyanın farklı ülkelerinden akademik kurumlarla önemli temaslarda bulundu. Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda oluşturulan Türkiye Üniversiteleri Pavilyonu’nda yer alan AİÇÜ, uluslararası görünürlüğünü artırırken yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı yakaladı. Üniversite standı, konferans boyunca uluslararası katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ MASAYA YATIRILDI

AİÇÜ’yü temsilen fuara Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Yılmaz ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nimetullah Aldemir katıldı. Üniversite heyeti, dünyanın farklı bölgelerinden gelen üniversite temsilcileri, akademisyenler ve eğitim paydaşlarıyla bir araya gelerek akademik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmelerde öğrenci ve personel hareketliliğinin artırılması, ortak araştırma projeleri geliştirilmesi, akademik değişim programlarının genişletilmesi ve yeni uluslararası ortaklıkların kurulması gibi konular ele alındı.

AİÇÜ’NÜN ULUSLARARASILAŞMA VİZYONUNA GÜÇLÜ KATKI

Konferans boyunca yürütülen temasların, üniversitenin uluslararasılaşma stratejilerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. AİÇÜ standında yapılan görüşmeler sayesinde yeni akademik ağların oluşturulması, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarıyla ortak çalışmaların geliştirilmesi ve öğrencilere yeni fırsatlar sunulması hedefleniyor. Uluslararası yükseköğretim alanındaki gelişmelerin yakından takip edildiği organizasyonda AİÇÜ, hem akademik potansiyelini tanıtma hem de küresel ölçekte yeni ortaklıklar kurma fırsatı buldu. Üniversite yönetimi, NAFSA 2026’da gerçekleştirilen temasların ilerleyen süreçte somut iş birliklerine dönüşmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Haber: Servet Arslan