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Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı?

Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı?
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Ahtapot döner sosyal medyada gündem oldu. Ankara'da bir işletmenin satışa sunduğu ahtapot döner kısa sürede ilgi çekti. Peki, Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? İşte detaylar!

Ankara'da deniz ürünleri restoranı işleten iki şef kardeş, ahtapottan döner yaptı. Özellikle Ankara'da bir işletmenin satışa sunduğu bu farklı döner türü, hem görsel olarak dikkat çekiyor. . Şef kardeşler, Türk mutfağına ait geleneksel yemekleri deniz ürünleri ile birleştirerek, levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerinden sonra ahtapot dönerini de müşterilerine sunmaya karar verdi. Peki, Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? Detaylar haberimizde...

AHTAPOT DÖNER NEDİR?

Başkent Ankara'da, deniz ürünleri restoranı işleten Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, yenilikçi bir lezzet olarak ahtapot döneri menülerine ekledi. Şef kardeşler, Türk mutfağına ait geleneksel yemekleri deniz ürünleri ile birleştirerek, levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerinden sonra ahtapot dönerini de müşterilerine sunmaya karar verdi.

Özellikle son yıllarda çektikleri farklı yemek videoları ile sosyal medyada viral olduklarını dile getiren Mehmet Şef, "Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimiz ile Türkiye'nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döneri yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DAKİ O İŞLETME

Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı?

Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı?

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