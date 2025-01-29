Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de gittikleri eğlence mekanında tartıştıkları grupla çıkan kavga sonucunda silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Türk'ün geçen yıl yine bir eğlence mekanında darp sonucu tutuklandığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

EĞLENCE MEKANINDA TARTIŞMA

Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. Ahmet Türk'ün üvey torunu, önceki dönemlerde Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olan Hüseyin Reber Türk, arkadaşlarıyla eğlenmek için bir mekana gitti. Türk ve arkadaşları, mekandaki başka bir grupla bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından gruplar mekandan ayrıldı.

KURŞUNLAR 3 KİŞİYE İSABET ETTİ

Otomobilleri ile köprü altında karşı karşıya gelen 9 kişilik grubun araçlardan inmesiyle silahlı kavga çıktı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle Türk ile 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti. Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

GEÇEN YIL DARPTAN TUTUKLANMIŞ

Silahlı saldırıda öldürülen Hüseyin Reber Türk'ün, geçen yıl 12 Eylül'de Mardin'de kuzenleri H.T. ve H.L.T. ile birlikte gittikleri eğlence mekanında içki içtikten sonra tartıştıkları S.Ö.'yü otomobile bindirip darbettikleri, bu nedenle de bir süre tutuklu kaldıkları belirtildi.

MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Türk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.

Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gündem
img

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
img

Kürşad Zorlu kendisine yönelik eleştirilere böyle yanıt verdi
img

Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Rahat durmamanin sonucu

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kula bela gelmez Hak yazmadıkça , Hak bela yazmaz kul azmadıkça.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Alkol butun kötülüklerin anasıdır

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGhostyEis:

su testisi su yolunda kırılır la zumera ila cehennem

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

su testisi Su yolunda kırılır

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMANAM 61:

bok yoluna gitti niyazi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'dan eleştirilere ilk yanıt

Kürşad Zorlu kendisine yönelik eleştirilere böyle yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.