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Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne?

Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne?
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Ahmet Özer neden tutuklandı, suçu nedir ve Esenyurt Belediye Başkanı hangi partiden olduğu araştırılıyor. Esenyurt Belediye Başkanı olarak görev yapan Özer, dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Peki, Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne?

Ahmet Özer'in kimdir? Ahmet Özer hangi partiden ve Ahmet Özer aslen nereli olduğu gündeme geliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in suçu nedir ve neden tutuklandığı sık sık araştırılıyor. Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne? Detaylar haberimizdedir...

AHMET ÖZER NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Ahmet Özer'in hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Özer'in, buradaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmasına karar verildi.

AHMET ÖZER'İN SUÇU NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak, üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedilmişti.

Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne?Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN REMZİ KARTAL İLE 14 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti. Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirilmişti.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960'ta Van'da doğdu. İlk, orta öğrenimini Van'da, lise eğitimini Diyarbakır'da bitirdi. 1986'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji alanında, ODTÜ'de ise "Bilim ve Siyaset Felsefesi" alanında olmak üzere 2 master yaptı. 1999'da doçent oldu, bu yıl ise profesör. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi. Kan davası, Güneydoğu'nun sosyo ekonomik yapısı, İsrail'deki Kibutz ve Moşhavlar ile GAP Bölgesi'nin karşılaştırılması, bölgenin geleneksel yapısı ve kalkınma süreci, bölgedeki yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yaptı.

ESERLERİ:

"GAP ve Sosyal Değişme", "Güneydoğu Anadolu ve GAP Gerçeği", "Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan", "Modernleşme ve Güneydoğu", "11 Eylül - ABD ve Küreselleşme", "Tanzimat'tan Günümüze Batılılaşma ve AB", "Doğu'da Aşiret Düzeni ve Brukanlar", "Kentleşme ve Yerel Yönetimler" isimli bilimsel çalışmalarının yanı sıra Şehrivan isimli bir de romanı yayınlandı.

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